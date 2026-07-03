Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу синьо-жовтих у матчі другого туру групового етапу юнацького Євро-2026 проти Сербії (2:1). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Я був дуже радий, чесно. Я навіть і подумати не міг, що ми за два тури вирішимо завдання – потрапимо на чемпіонат світу. І доволі впевнено, можна сказати. Набрали 6 очок в такій важкій групі. Тому я дуже пишаюся хлопцями, кожним з них. Пишаюся стаффом, який плідно попрацював.

Зараз, на цю хвилину, я найщасливіша людина. Тому що це не так легко, як здається. Це був довгий шлях, як я казав перед грою. Це не ці два тижні, що ми працювали в Польщі. Не ці дві гри. Для того, щоб потрапити сюди, треба було перекидати багато вугілля.

Дубль Глюта – це сюрприз. Це сюрприз і для нас, і думаю він сам для себе. Він з’явився в збірній буквально за три дні до від’їзду. Ми побачили, що нам треба більше гравців в кращій фізичній формі, іншого рівня. І от просто ми кажемо, що є Віталік Глют, з яким я два тижні тому був в Хорватії за 2008 рік. Набрали, клуб його відпустив. Думали грати його більше з заміни, там 15-20 хвилин, бо знаємо його якості. Але так склалася ситуація, що дали йому з перших хвилин грати і він сьогодні був просто чудовий.

Друга вольова перемога? Це скоріше ознака характеру. І правильна реакція на цей пропущений м’яч. Ми не панікували, ми не почали пришвидшувати гру, робити якісь помилки. Ми грали те, що ми хотіли, те, про що домовлялися перед грою.

Пропущений м’яч – це така помилка, яких в майбутньому нам хотілося б не допускати. Тому що гра була під нашим контролем, Сербія відходила, вони не знали, як відібрати м’яч. Нам все ж потрібно було тримати це надійно і контролювати гру. На жаль пропустили. Але реакція команди була чудовою. Почали створювати, спіймали впевненість, домінували.

І ще такий момент хотів би додати: в сьогоднішньому складі п’ять гравців було 2008 року. На рік молодші. Це також каже про потенціал взагалі нашого юнацького футболу.

Є бажання посісти перше місце. Я думаю, є бажання і дати хвилини гравцям, які не грали. Тому що це теж важливо, щоб вони були свіжі. Тому зараз приїдемо в готель і будемо розбиратися. Подивимося дані - як хлопці попрацювали. І вже будемо приймати рішення. Але коли ти виграєш - відновлюватися завжди легше.