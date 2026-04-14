Володимир Кириченко

Баварія та Барселона всерйоз розглядають можливість придбання португальського вінгера Мілана Рафаеля Леау. Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, відхід 26-річного португальця за 80 млн євро може стати реальністю, тому що відносини гравця з вболівальниками «росонері» в останні місяці погіршилися.

Відхід Леау можливий, навіть незважаючи на наявність у контракті пункту про суму відступних у €175 млн.

Одним із варіантів для гравця може стати Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі, також є інтерес з боку саудівських команд.

Леау виступає за Мілан із серпня 2019 року. Його контракт розрахований до 30 червня 2028 року. Цього сезону форвард у 26 матчах забив 10 голів і віддав дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість Леау у €65 млн.

Раніше повідомлялося, що Мілан має намір підписати нову угоду з португальцем.