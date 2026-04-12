Мілан сенсаційно з розгромним рахунком поступився Удінезе
Команда Аллегрі програла три з останніх чотирьох матчів в Серії А
Мілан у матчі 32-го туру італійської Серії А на домашній арені програв Удінезе з рахунком 0:3.
Захисник господарів поля Давід Бартезагі відправив м'яч у ворота своєї команди на 26-й хвилині. На 37-й хвилині хавбек фріульців Юрген Еккеленкамп збільшив перевагу Удінезе. У другому таймі на 71-й хвилині півзахисник гостей Артюр Атта зробив рахунок розгромним.
На даний момент Удінезе посідає 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. В активі клубу 43 набрані очки у 32 матчах. Мілан з 63 балами розташовується на третій сходинці.
Команда Массіміліано Аллегрі опинилась у невеликій кризі, програвши три з останніх чотирьох зустрічей.
Серія А. 32-й тур
Мілан – Удінезе 0:3
Голи: Бартезагі, 26 (у свої ворота), 26, Еккеленкамп, 37, Атта, 71
