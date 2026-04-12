Володимир Кириченко

Мілан у матчі 32-го туру італійської Серії А на домашній арені програв Удінезе з рахунком 0:3.

Захисник господарів поля Давід Бартезагі відправив м'яч у ворота своєї команди на 26-й хвилині. На 37-й хвилині хавбек фріульців Юрген Еккеленкамп збільшив перевагу Удінезе. У другому таймі на 71-й хвилині півзахисник гостей Артюр Атта зробив рахунок розгромним.

На даний момент Удінезе посідає 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. В активі клубу 43 набрані очки у 32 матчах. Мілан з 63 балами розташовується на третій сходинці.

Команда Массіміліано Аллегрі опинилась у невеликій кризі, програвши три з останніх чотирьох зустрічей.

Серія А. 32-й тур

Мілан – Удінезе 0:3

Голи: Бартезагі, 26 (у свої ворота), 26, Еккеленкамп, 37, Атта, 71

Шанси Довбика повернутися до складу Роми тануть. Конкурент українця оформив хет-трик