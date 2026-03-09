Мілан переміг Інтер у дербі та повернув інтригу в боротьбу за титул
Єдиний гол у матчі забив Первіс Еступіньян
17 хвилин тому
У центральному матчі 28-го туру італійської Серії А Мілан обіграв Інтер.
Долю зустрічі вирішив єдиний гол у першому таймі — на 35-й хвилині відзначився Первіс Еступіньян. Після перерви Інтер володів повною перевагою та створював моменти для взяття воріт, проте россонері зуміли втримати переможний результат.
Серія А. 28-й тур
Гол: Еступіньян, 35
Попри поразку, Інтер залишається лідером чемпіонату з 67 очками. Мілан посідає другу сходинку, скоротивши відставання від принципового суперника до 7 балів.
