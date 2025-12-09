Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно налаштований на ідеальну гру своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Челсі, де його чекає зустріч зі старим другом Енцо Марескою. Поєдинок відбудеться у Бергамо у вівторок о 22:00.

Тренер підкреслив, що команда повинна проявити максимум концентрації та відновити ентузіазм після кількох невдалих місяців.