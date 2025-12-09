Лондонський Челсі отримав серйозну втрату перед важливим матчем Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Головного плеймейкера команди 23-річного Коула Палмера не включено в заявку на поєдинок і він залишився відновлюватися в Англії. Причиною стало м'язове ушкодження, яке футболіст відчув після останньої гри проти Борнмута. Хоча травма не вважається серйозною, медичний штаб клубу не рекомендував Енцо Маресці використати Палмера в інтенсивному поєдинку проти італійців.

Керівництво клубу вирішило перестрахуватися, щоб уникнути ризику посилення травми та можливої тривалої відсутності лідера команди. Тренерський штаб розраховує, що це дозволить півзахиснику повернутися до складу вже наступного матчу Прем'єр-ліги.

Зустріч 6 туру Ліги чемпіонів Аталанта – Челсі відбудеться 9 грудня о 22:00. Раніше Челсі визначився з майбутнім Мудрика в клубі.