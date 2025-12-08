Український вінгер Челсі Михайло Мудрик, як і раніше, відсторонений від футболу.

За даними Fichajes.net, у клубі не мають наміру відмовлятися від гравця і вже розробили план його повернення на поле.

У Челсі хочуть після повернення українця відправити Мудрика в оренду, щоб він зміг набрати оптимальну форму. Якщо ж футболіст вразить керівництво лондонців, він матиме шанс знову закріпитися у складі команди.

Минулого сезону Мудрик взяв участь у 15 поєдинках, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

