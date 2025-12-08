Челсі визначився з майбутнім Мудрика в клубі
Клуб продовжує розраховувати на гравця
близько 1 години тому
Михайло Мудрик/фото: Челсі
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик, як і раніше, відсторонений від футболу.
За даними Fichajes.net, у клубі не мають наміру відмовлятися від гравця і вже розробили план його повернення на поле.
У Челсі хочуть після повернення українця відправити Мудрика в оренду, щоб він зміг набрати оптимальну форму. Якщо ж футболіст вразить керівництво лондонців, він матиме шанс знову закріпитися у складі команди.
Минулого сезону Мудрик взяв участь у 15 поєдинках, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.
