Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже заявив, що у майбутній грі п'ятниці чемпіонату Португалії з перших хвилин на поле вийде український голкіпер Анатолій Трубін.

При цьому фахівець наголосив, що остаточного рішення про статус основного воротаря поки не прийнято.

«Найважливіше те, що я знаю, що роблю в ситуації з воротарями. У нас три неймовірні воротарі, і я хочу, щоб усі вони були будь-якої миті готові вийти на поле. Соареш грав у минулому матчі, тому я можу сказати, що завтра на поле вийде Трубін», – сказав Лаже.

У розпорядженні лісабонців три голкіпери: Трубін, Соареш та Феррейра. У перших трьох турах чемпіонату двічі місце у старті посідав Соареш, а один матч зіграв Трубін.

Раніше Трубін став найкращим гравцем у складі збірної України в матчі про Азербайджана.