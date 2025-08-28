У другому поєдинку четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зійшлися португальська Бенфіка та турецький Фенербахче.

Український воротар Анатолій Трубін з'явився у старті та провів на полі всі 90 хвилин. Зустріч завершилася мінімальною перемогою португальського клубу з рахунком 1:0. При цьому Трубін не здійснив жодного сейву.

За даними авторитетного ресурсу SofaScore, за таку гру український голкіпер отримав оцінку 6,4. Найкращим футболістом матчу визнали Керема Актюркоглу, який отримав 7,6 балів. Найгірше було оцінено Андерсона Таліску, який заробив червону картку та 6,3 бала.