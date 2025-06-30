Виконувач обов’язків головного тренера Оболоні Олександр Антоненко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про маловідому сферу своєї роботи, пов’язану з викладацькою діяльністю.

«Я викладаю на кафедрі спорту та фітнесу дисципліну «Фізичне виховання». Працюю там вже десь 5-7 років, навіть точно не пригадаю.

Я працюю в університеті за сумісництвом, основна моя робота – це Оболонь, це моє серце. Коли я йшов працювати в університет, то у мене запитували, чи маю я якісь побажання щодо графіка роботи.

Я сказав, що якщо мені ставитимуть пару не на тренувальний час і зможуть підмінити, коли в Оболоні гра, то я готовий працювати. Так і сталося.

Пари в мене проходять тоді, коли в Оболоні немає тренувань. В університеті у нас теж сімейна атмосфера склалася, тому якщо пара все-таки стоїть у день гри чи в тренувальний час, то мене можуть підмінити інші викладачі».