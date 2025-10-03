Ноттінгем Форест на своєму полі поступився датському Мідтьюлланну з рахунком 2:3 у другому турі групового етапу Ліги Європи.

Для головного тренера Анже Постекоглу цей матч став шостим біля керма англійської команди, але перемог добитися він так і не зумів: на його рахунку чотири поразки та дві нічиї.

Таким чином, австралієць повторив антирекорд майже вікової давності. Востаннє подібна серія траплялася в серпні–вересні 1925 року, коли наставник Джон Бейнс не виграв жодного з перших семи матчів із Ноттінгем Форестом.

Нагадаємо, Постекоглу очолив клуб на початку вересня.