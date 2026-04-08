Головний тренер Реала назвав причини поразки від Баварії у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ
Арбелоа вважає, що «вершковим» під силу взяти реванш та проходити далі
близько 2 годин тому
Головний тренер Реалу Альваро Арбелоа прокоментував поразку від Баварії (1:2) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Наставника цитує football.ua:
Поразка – це результат, якого сьогодні можна було уникнути, якби пощастило трохи більше. Ми зробили дві втрати м’яча в гольових епізодах, яких нам би хотілось уникнути, і проти таких команд, якщо ви припускаєтесь таких помилок, ви за це обов’язково заплатите.
Однак, якщо й є команда, яка може перемогти в Мюнхені, то це Реал. Ми – Реал Мадрид, ми знаємо, як буде важко там перемогти, але ми рухаємось із цією метою.
Чуамені? Це значна втрата через таку жовту картку, де я не знаю, що побачив суддя. Але у нас є запасні варіанти. Окрім того, я не знаю, як він не показав червону картку за фол на Мбаппе. Це рішення, які мені важко зрозуміти.
Ми показали, що можемо завдати їм клопотів та забивати голи. У нас було багато шансів забити ще один гол у ворота Баварії. Ті, хто не вірить у камбек, можуть залишитись у Мадриді, але ми викладемо всі сили задля перемоги в Мюнхені!
Я покладаюсь на своїх гравців у матчі-відповіді. Я захоплююсь амбіціями моїх футболістів та їхнім небажанням програвати. Я дуже впевнений у тому, що ми поїдемо до Німеччини та зможемо перемогти
Нагадаємо, що 8 квітня у ЛЧ відбудуться решта матчів 1/4 фіналу змагань: Барселона – Атлетіко та ПСЖ – Ліверпуль.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
