Головний тренер Реалу Альваро Арбелоа прокоментував поразку від Баварії (1:2) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Наставника цитує football.ua:

Поразка – це результат, якого сьогодні можна було уникнути, якби пощастило трохи більше. Ми зробили дві втрати м’яча в гольових епізодах, яких нам би хотілось уникнути, і проти таких команд, якщо ви припускаєтесь таких помилок, ви за це обов’язково заплатите.

Однак, якщо й є команда, яка може перемогти в Мюнхені, то це Реал. Ми – Реал Мадрид, ми знаємо, як буде важко там перемогти, але ми рухаємось із цією метою.

Чуамені? Це значна втрата через таку жовту картку, де я не знаю, що побачив суддя. Але у нас є запасні варіанти. Окрім того, я не знаю, як він не показав червону картку за фол на Мбаппе. Це рішення, які мені важко зрозуміти.

Ми показали, що можемо завдати їм клопотів та забивати голи. У нас було багато шансів забити ще один гол у ворота Баварії. Ті, хто не вірить у камбек, можуть залишитись у Мадриді, але ми викладемо всі сили задля перемоги в Мюнхені!

Я покладаюсь на своїх гравців у матчі-відповіді. Я захоплююсь амбіціями моїх футболістів та їхнім небажанням програвати. Я дуже впевнений у тому, що ми поїдемо до Німеччини та зможемо перемогти