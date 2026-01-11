Головний тренер Жирони Мічел, коментуючи роботу клубу на трансферному ринку, зазначив, що його пріоритет — максимально розкрити потенціал гравців, які вже є. Особливу увагу він приділив українському голкіперу Владиславу Крапивцову, наголосивши на довірі до його здібностей.

«У нас є Влад. В найкращому сенсі цього слова. Треба зосередитися на матчах та тих, хто може грати. І поговорити з людьми, особливо з тими, чиї імена згадуються, бо один може піти, інший може прийти, третій може прийти. Я поговорив, щоб заспокоїти їх та чітко визначити, хто готовий грати, а хто ні», — заявив Мічел для FútbolFantasy.

Цього сезону Крапивцов виходив на поле тричі, пропустивши вісім голів. Раніше тренер Жирони відреагував на переможний м'яч Ваната у матчі Ла Ліги.