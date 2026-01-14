Гвардіола відреагував на незарахований гол Семеньо у півфіналі Кубка англійської ліги
близько 2 годин тому
Хосеп Гвардіола / фото - Getty
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував скасований гол Семеньо під час першого півфінального матчу Кубка англійської ліги з Ньюкаслом.
Четверо арбітрів і VAR не змогли одразу ухвалити рішення, тому звернулися до головного судді. Ми розуміємо, як це працює, і такі моменти роблять нас сильнішими. Найважливіше – наша реакція. Це півфінал, ми граємо за дуже багато, за вихід у фінал, і подібні ситуації загартовують команду, – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.
Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Ньюкаслом відбудеться 4 лютого на стадіоні Етіхад. Переможець цієї пари у фіналі Кубка англійської ліги зіграє з Челсі або Арсеналом.