Мічел: «Циганков поступово виходить на свій найкращий рівень»
Фахівець оцінив стан українця
близько 1 години тому
Головний тренер Жирони Мічел висловився стосовно ситуації в каталонській команді напередодні чергового матчу Ла Ліги, згадавши українського хавбека Віктора Циганкова.
«Сьогодні не зіграють Давід, Хуан Карлос, Франсес і Донні ван де Бек. Унахі та Тома Лемар відновилися до матчу.
Нам також потрібно, щоб Абель Руїс і Циганков продовжували у тому ж дусі, адже це важливі гравці, які поступово виходять на свій найкращий рівень», – цитує Мічела FútbolFantasy.
Сьогодні Жирона прийматиме Ов'єдо у матчі 10-го туру Ла Ліги. Початок зустрічі о 15:00 за Києвом.
27-річний Циганков у нинішньому сезоні взяв участь у трьох поєдинках Жирони, оформивши один асист.
Наразі каталонська команда займає останнє, 20-е місце турнірної таблиці Ла Ліги, маючи шість балів у своєму активі.
