Продаж Ваната став фатальним для Динамо? Думка експерта
Колишній тренер Колоса Ярослав Вишняк розповів, наскільки втрата форварда повпливала на команду
10 хвилин тому
Колишній тренер Колоса Ярослав Вишняк у ексклюзивному інтерв'ю Xsport перед матчем другого туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо поділився думкою щодо впливу на киян втрати нападника Владислава Ваната.
Коли гравець калібру Ваната залишає УПЛ, це накладає свій відбиток. На жаль, в сьогоднішньому Динамо немає гравця, який би поставив голи на потік. Навіть за відсутності Влада Динамо створює купу моментів і забили. І знову ми повертаємось до відсутності балансу, який був при Луческу до 22 року. Без надійного захисту виграти чемпіонат і бути успішним в Європі досить складно.
Конфлікт Ярмоленка та Шовковського? За цим цікаво буде подивитись, як дві культові постаті для історії Динамо спробують порозумітись, щоб знизити градус напруги в роздягальні. В такі моменти команду може хтось з партнерів потягнути за собою. В кризових ситуаціях можна побачити ті, чи інші задатки у гравців брати на себе відповідальність за результат.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже 23 жовтня на сторінці події Самсунспор – Динамо на Xsport. Початок – о 22:00.
