Колишній тренер Колоса Ярослав Вишняк у ексклюзивному інтерв'ю Xsport перед матчем другого туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо поділився думкою щодо впливу на киян втрати нападника Владислава Ваната.

Коли гравець калібру Ваната залишає УПЛ, це накладає свій відбиток. На жаль, в сьогоднішньому Динамо немає гравця, який би поставив голи на потік. Навіть за відсутності Влада Динамо створює купу моментів і забили. І знову ми повертаємось до відсутності балансу, який був при Луческу до 22 року. Без надійного захисту виграти чемпіонат і бути успішним в Європі досить складно.

Конфлікт Ярмоленка та Шовковського? За цим цікаво буде подивитись, як дві культові постаті для історії Динамо спробують порозумітись, щоб знизити градус напруги в роздягальні. В такі моменти команду може хтось з партнерів потягнути за собою. В кризових ситуаціях можна побачити ті, чи інші задатки у гравців брати на себе відповідальність за результат.