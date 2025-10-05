Голи Вінісіуса Жуніора та Мбаппе принесли Реалу перемогу над Вільярреалом
Команди забили чотири м’ячі на двох
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі восьмого туру Ла Ліги Реал на своєму стадіоні приймав Вільярреал. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.
У складі Реала дубль оформив бразилець Вінісіус Жуніор, а ще один м’яч забив французький форвард Кіліан Мбаппе.
Вільярреал з 77-ї хвилини грав у меншості після вилучення Сантьяго Моуріньо.
Український голкіпер господарів Андрій Лунін весь матч провів у запасі.
Реал займає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 21 очко, Вільярреал – третій з 16 балами.
Ла Ліга, 8-й тур
Реал – Вільярреал – 3:1
Голи: Вінісіус Жуніор, 47, 69 (пенальті), Мбаппе, 81 – Мікаутадзе, 73.