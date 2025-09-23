Сергій Стаднюк

У шостому турі іспанської Ла Ліги Вільярреал на виїзді здолав Севілью.

Гості зуміли відкрити рахунок ще у першому таймі. Відзначився Олувасеї. Андалусійці довго шукали шлях до воріт суперника і зрівняли рахунок лише після перерви, коли на 51-й хвилині Соу влучним ударом повернув інтригу до гри.

Однак «жовта субманина» продемонструвала характер і зуміла вирвати перемогу під завісу зустрічі. На 86-й хвилині колишній гравець Шахтаря Манор Соломон реалізував свій момент і встановив остаточний рахунок.

До вашої уваги огляд матчу.

Вільярреал набрав 13 очок у турнірній таблиці й наздогнав Барселону. Щоправда, у каталонців є матч у запасі. Севілья (7) залишилася сьомою.

Ла Ліга, шостий тур

Севілья – Вільярреал 1:2

Голи: Соу, 51 – Олувасеї, 17, Соломон, 86

Севілья: Влаходімос, Салас, Кастрін (Ньянзу 54), Аспілікуета, Суасо, Санчес (Кармона 71), Соу, Гудель (Менді 71), Янузай (Варгас 59), Адамс, Еджуке (Санчес 55)

Вільярреал: Тенас, Кардона (Соломон 84), Моуріньйо, Марін, Вейга, Комесанья (Педраса 29), Ґує, Парехо (Партей 84), Молейро (Мікаутадзе 69), Олувасейї (Пепе 69), Бьюкенен

Попередження: Гудель, Осо – Ґує, Педраса, Марін