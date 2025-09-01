Іспанський Вільярреал офіційно оголосив про трансфер нападника збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе з Ліона. Контракт з 24-річним форвардом розрахований до 2031 року.

Ліон повідомив, що сума угоди склала 31 мільйон євро плюс 5 мільйонів бонусами. Також французький клуб збереже за собою 10% від наступного перепродажу гравця.

Мікаутадзе приєднався до Ліона у 2024 році. У минулому сезоні він провів 34 матчі у чемпіонаті Франції, де забив 11 голів і віддав 6 результативних передач.

У сезоні 2025/2026 Вільярреал представлятиме Іспанію в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал активно цікавився українським форвардом Роми Артемом Довбиком.