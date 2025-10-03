Головний тренер Реала Хабі Алонсо може ухвалити несподіване рішення після розгромної поразки своєї команди від Атлетіко з рахунком 2:5.

За даними іспанського видання Don Balon, у клубі зростає тривога з приводу помітного спаду у грі Тібо Куртуа. Його останні виступи викликають сумніви як у керівництва, так і партнерів по команді, що ставить під питання його статус основного воротаря.

Джерело повідомляє, що Алонсо розглядає варіант зміни голкіпера, і шанс зайняти місце у стартовому складі може отримати українець Андрій Лунін.

Нинішнього сезону 26-річний Лунін поки не з'являвся на полі в офіційних матчах, а його контракт із мадридським клубом діє до 30 червня 2030 року.

Вже 4 жовтня Реал під керівництвом Алонсо прийме на своєму полі Вільярреал у рамках Ла Ліги. Після семи турів вершкові посідають перше місце у чемпіонаті, набравши 18 очок.