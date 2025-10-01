Павло Василенко

Тібо Куртуа увійшов в історію мадридського Реала, зробивши результативну передачу у матчі Ліги чемпіонів проти Кайрата з Алмати. У вівторок «Королівський клуб» здобув розгромну перемогу на виїзді з рахунком 5:0.

33-річний бельгійський голкіпер не лише здійснив кілька ключових сейвів, а й став другим воротарем в історії клубу, який відзначився асистом у Лізі чемпіонів. Попереднім був Сантьяго Канісарес у 1997 році.

На 52-й хвилині Куртуа розпочав голеву комбінацію, відправивши довгий пас Кіліану Мбаппе, який переграв захисника та воротаря суперника і забив м’яч у сітку.

Ця перемога стала для Реала другою у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У попередньому матчі «Королівський клуб» переміг Марсель з рахунком 2:1.