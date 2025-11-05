Захисник Шахтаря Алаа Грам напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій з ісландським Брейдабліком поспілкувався з журналістами.

«Для нас усі матчі важливі, і завтрашній – один із них. Повинні зробити все, щоб здобути перемогу, адже нам потрібно підтримувати ритм. Нещодавно ми перемогли Динамо в останньому матчі, але й Ліга конференцій також дуже важлива для нас. Сподіваюся, зможемо зробити все, щоб здобути перемогу завтра.

Звісно, у футболі трапляються як невдалі матчі, так і позитивні. Але після таких ігор нам потрібно робити акцент саме на позитивному й винести з них ті корисні уроки, які можемо. Водночас та гра відбулася два-три тижні тому, відтоді ми багато працювали, зробили все необхідне, щоб підготуватися та зосередитися на завтрашній.

Матч із Легією уже позаду, зараз думаємо лише про завтрашній. Хочемо здобути три очки і зробимо все можливе для перемоги», – цитує Грама клубна пресслужба.