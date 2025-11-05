Відомий український тренер Володимир Циткін в інтерв'ю Xsport підбив підсумки матчу 11 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (3:1).

Від матчу у Львові я чекав дещо більшого. Шахтар отримав добрячого ляпаса по самолюбству у першій грі. З тренерської точки зору було цікаво, як відреагує Туран. Шахтар не стільки переважав Динамо в плані техніки, тактичними моментами, як величезним бажанням взяти реванш. Результат першої гри добре зачепив донеччан і вони хотіли реабілітуватись. Це виливалося в постійні ігрові стики, мікродуелі. Цікаво було дивитися.

Такі матчі забирають дуже багато фізичних і ментальних сил. Ігри важкі були з точки зору психології. Дуже багато було на кону в недільному матчі не тільки для Шахтаря, так і для Динамо, - розповів Циткін.