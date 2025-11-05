Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій з ісландським Брейдабліком поспілкувався з журналістами.

«У минулому матчі Ліги конференцій ми зазнали поразки від Легії і тепер хочемо показати реакцію після тієї гри. Завтра вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень. Дехто з наших футболістів – це майбутнє Шахтаря, тому я з нетерпінням очікую завтрашнього протистояння, щоб побачити рівень гри та команду.

Намагатимемося додавати та діяти впевнено на полі. Прагнемо здобути перемогу, адже Ліга конференцій також одна із наших головних цілей. Спробуємо передати цей позитивний запал на полі завтра.

Звичайно, наша мрія – увійти до першої вісімки, але у футболі можливо все. Якщо нам доведеться зіграти додатковий раунд, тобто плейоф, я вірю, що ми зможемо пройти далі. Але, звісно, головна мета – завершити турнір у першій вісімці», – цитує Турана клубна пресслужба.