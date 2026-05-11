Сергій Разумовський

Польський Відзев офіційно повідомив про розірвання контракту з колишнім головним тренером команди Ігорем Йовічевичем. Угоду з хорватським фахівцем та його тренерським штабом припинено за взаємною згодою сторін.

Разом із Йовічевичем клуб залишили його асистенти Юрій Беньо, Андрій Ханас та Хав’єр Лобо. Ще 5 березня Відзев відсторонив тренерський штаб від роботи з першою командою, після чого призначив новим головним тренером сербського спеціаліста Александара Вуковича.

Йовічевич очолив Відзев у жовтні 2025 року. За час роботи 52-річний тренер провів на чолі польського клубу 15 матчів. Його команда здобула 5 перемог, 2 рази зіграла внічию та зазнала 8 поразок.

В Україні Йовічевич добре відомий за роботою з кількома клубами. Він очолював Карпати, Дніпро-1 та Шахтар, з яким вигравав чемпіонат України.

Раніше повідомлялося, що хорватський фахівець розглядався УАФ як один із кандидатів на посаду головного тренера збірної України. Втім, за наявною інформацією, сторони не змогли домовитися через фінансові умови Йовічевича.

Також хорват відмовився замінити Лупашка в Карпатах.