Сергій Разумовський

Український коментатор і журналіст Віктор Вацко повідомив, що Українська асоціація футболу розглядала варіант із призначенням Ігоря Йовічевича головним тренером збірної України.

За словами Вацка, певні контакти між УАФ та екстренером Шахтаря, Дніпра-1 і Карпат справді були. Водночас цей варіант у підсумку не отримав розвитку через кілька причин.

Журналіст зазначив, що у Йовічевича нині є юридичні питання, пов’язані з польським Відзевом. Крім того, хорватський фахівець мав фінансові очікування, на які в УАФ, за інформацією Вацка, не були готові погодитися.

Вацко припустив, що рівень запиту Йовічевича був приблизно співставним із тим, який мав Сергій Ребров. Однак, за словами журналіста, зараз фінансові можливості УАФ є обмеженими.

У підсумку, як розповів Вацко, Українська асоціація футболу вирішила довірити національну команду Андреа Мальдері.