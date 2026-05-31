Андрій Ярмоленко стане капітаном збірної України у найближчому контрольному матчі проти Польщі. Таке рішення озвучив новий наставник національної команди Андреа Мальдера. Його слова передає пресслужба УАФ.

На грі капітаном буде Андрій Ярмоленко. Потім ми вже подивимося, як воно буде відбуватися. Для мене це не є основна проблема, адже всі футболісти відповідальні. Звичайно, роль капітана важлива. Це буде Ярмоленко. Андреа Мальдера

Для 36-річного вінгера Динамо це повернення до збірної після тривалої паузи. Попередній виклик до головної команди країни він отримував ще у березні 2025 року, коли українців тренував Сергій Ребров. Тепер Ярмоленко увійшов до заявки вже за нового тренерського штабу, а для Мальдери майбутні поєдинки стануть першими на посаді головного тренера синьо-жовтих.

Востаннє Андрій виходив на поле у футболці збірної в березні 2025 року. Тоді він з’явився з лави запасних у матчі-відповіді плейоф за місце в Дивізіоні A Ліги націй проти Бельгії, який мав вирішальне значення для української команди. Тож зустріч із Польщею стане для нього першим матчем за національну збірну майже за понад рік, причому одразу в ролі капітана.

Запрошення до збірної також вплинуло на подальші кар’єрні плани футболіста. Раніше Ярмоленко заявляв, що сезон-2025/26 може стати останнім у його професійній кар’єрі. Однак після повернення до національної команди він переглянув це рішення, а згодом продовжив контракт із Динамо ще на один рік — до літа 2027-го.

У сезоні-2025/26 Ярмоленко у всіх турнірах відзначився 12 голами та однією результативною передачею, допоміг Динамо здобути Кубок України й наблизився до досягнення Максима Шацьких у рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України.

Матч Польща — Україна пройде 31 травня у Вроцлаві та розпочнеться о 18:30 за київським часом. Після цього команда Мальдери проведе ще один спаринг — 7 червня проти Данії.