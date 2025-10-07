Гравець Динамо залишив розташування збірної України
Відома причина
близько 1 години тому
Захисник збірної України Олександр Тимчик покинув розташування команди через ушкодження, отримане у своїй команді – київському Динамо. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Раніше стало відомо, що вінгер Жирони Віктор Циганков також залишив команду Сергія Реброва.
Після двох турів у групі D ситуація для України залишається непростою: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1) залишили команду на третьому місці у таблиці.
Календар матчів групи D (відбір ЧС-2026)
3 тур – 10 жовтня
Ісландія – Україна (21:45)
Франція – Азербайджан (21:45)
4 тур – 13 жовтня
Україна – Азербайджан (21:45)
Ісландія – Франція (21:45)
5 тур – 13 листопада
Азербайджан – Ісландія (19:00)
Франція – Україна (21:45)
6 тур – 16 листопада
Україна – Ісландія (19:00)
Азербайджан – Франція (19:00)