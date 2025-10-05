Вінгер житомирського Полісся Владислав Велетень отримав запрошення до національної збірної України, повідомляє Динамоманія.

За даними джерела, 23-річного футболіста включено до заявки команди на кваліфікаційні матчі чемпіонату світу проти Ісландії та Азербайджану.

Цього сезону Велетень провів дев'ять зустрічей, в яких зумів забити два м'ячі. Нагадаємо, що влітку він перейшов на Полісся з Колоса за 430 тисяч євро.

Житомирський клуб після восьми турів УПЛ розташовується на третій позиції у таблиці, набравши 15 очок. У найближчому турі команда зустрінеться із Шахтарем (18 жовтня).

Національна збірна України у жовтні проведе два відбіркові матчі: 10 жовтня у Рейк'явіку проти Ісландії та 13 жовтня у Кракові проти Азербайджану. Після двох зіграних турів команда Сергія Реброва посідає третє місце у групі D, маючи в активі одне очко.

Раніше Полісся впевнено обіграло Полтаву в УПЛ.