Павло Василенко

Півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України в матчах відбору ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків). Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Після двох турів у групі D ситуація для України залишається непростою: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1) залишили команду на третьому місці у таблиці.

Календар матчів групи D (відбір ЧС-2026)

3 тур – 10 жовтня

Ісландія – Україна (21:45)

Франція – Азербайджан (21:45)

4 тур – 13 жовтня

Україна – Азербайджан (21:45)

Ісландія – Франція (21:45)

5 тур – 13 листопада

Азербайджан – Ісландія (19:00)

Франція – Україна (21:45)

6 тур – 16 листопада

Україна – Ісландія (19:00)

Азербайджан – Франція (19:00)