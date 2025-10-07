Ключовий гравець збірної України не допоможе команді Реброва у жовтневих матчах відбору ЧС-2026
Футболіст має проблеми зі здоров’ям
близько 1 години тому
Півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України в матчах відбору ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків). Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Після двох турів у групі D ситуація для України залишається непростою: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1) залишили команду на третьому місці у таблиці.
Календар матчів групи D (відбір ЧС-2026)
3 тур – 10 жовтня
Ісландія – Україна (21:45)
Франція – Азербайджан (21:45)
4 тур – 13 жовтня
Україна – Азербайджан (21:45)
Ісландія – Франція (21:45)
5 тур – 13 листопада
Азербайджан – Ісландія (19:00)
Франція – Україна (21:45)
6 тур – 16 листопада
Україна – Ісландія (19:00)
Азербайджан – Франція (19:00)