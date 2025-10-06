Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився думкою про наставника збірної України Сергія Реброва та національну команду в цілому.

«Я дійсно пишаюся тим, що в них є нагода презентувати свої країни, особливо це стосується представників національної збірної України».

Взагалі я максимально постарався їх забезпечити позитивом перед подорожжю – на них також чекають непрості зустрічі. Утримаюсь від того, щоб коментувати якісь очікування від цих двох протистоянь, проте скажу, що я справді поважаю ту роботу, яку проводить Сергій Ребров. Водночас вважаю, що він чудовий і як спеціаліст, і як просто людина. Щиро зичу йому успіхів у намаганнях досягти тієї цілі, яку ставить собі національна збірна України.

Насправді, бути тренером збірної – це завжди непроста роль, і ми повинні це поважати, особливо це стосується країни, яка переживає такі жахливі події. Вони повинні боротися, і я впевнений, вони боротимуться так само, як зараз бореться весь народ України», - сказав Туран для пресслужби Шахтаря.