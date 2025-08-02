Манчестер Юнайтед серйозно зацікавився українським воротарем мадридського Реалу Андрієм Луніним. Як повідомляє видання Madrid-barcelona, англійський клуб готовий довірити 26-річному голкіперу місце у стартовому складі.

Воротарська ситуація у складі манкуніанців поки що далека від стабільності, адже Алтай Баїндир може залишити клуб, а Андре Онана продовжує розчаровувати своєю грою. Саме на цьому тлі керівництво Юнайтед розглядає Луніна як потенційного першого номера команди.

Проте мадридський клуб не має наміру розлучатися з українцем. У Реалі дотримуються твердої позиції і навіть щедрі пропозиції не здатні змінити їхню думку щодо майбутнього запасного голкіпера.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів за Реал, пропустивши 19 м'ячів та оформивши шість сухих зустрічей. За збірну України він відіграв 16 поєдинків, у яких шість разів зберіг ворота на замку, пропустивши 16 голів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Хабі Алонсо планує давати більше ігрового часу Луніну.