Гравець Металіста 1925 через травму пропустить чемпіонат світу
Футболіст вилетів на довгий термін
43 хвилини тому
Рамік Гаджиєв (ліворуч). Фото - ФК Шахтар
Травма, отримана Раміком Гаджиєвим у кінцівці матчу проти Шахтаря (1:1) у п’ятому турі УПЛ, виявилася досить серйозною.
За інформацією ТаТоТаке, експрес-обстеження, проведене після гри, діагностувало у вінгера Металіста 1925 перелом малої гомілкової кістки і розрив зв'язки.
За попередніми прогнозами, 20-річний півзахисник повернеться до тренувального процесу не раніше, ніж через 5 місяців і, звісно, пропустить вересневий молодіжний чемпіонат світу.
Металіст 1925 йде п'ятим з вісьмома набраними балами. 21 вересня підопічні Младена Бартуловича гостюватимуть в СК Полтава.