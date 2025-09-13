Головний тренер Шахтаря Арда Туран після нічиєї у матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Металіста 1925 (1:1) відреагував на скандальний гол півзахисника харків’ян Івана Калюжного. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Насамперед хочу привітати «Металіст 1925» зі справедливо здобутим балом та нічиєю, яку вони сьогодні вибороли. Також висловлюю співчуття щодо травми Раміка Гаджиєва. Це молодий талановитий гравець, і я щиро сподіваюся, що він зможе повернутися на поле якомога швидше й подолати цей складний етап. Що стосується нашого перформансу в сьогоднішній грі, то я максимально ним незадоволений, якщо направду. Можливо, дається взнаки повернення після міжнародної паузи: наші гравці були в національних збірних, може, певною мірою позначилася втома. У будь-якому разі це не є виправданням. Як результатом, так і безпосередньо грою я невдоволений. Сьогодні я не можу сказати, що щасливий. І як головний тренер я цілковито беру відповідальність на себе, я її не уникаю. Тому вкотре хотів би наголосити, що сьогодні я незадоволений, це не той рівень, на якому ми хочемо знаходитись. І, звісно ж, відштовхуючись від сьогоднішньої гри, нам багато що доведеться покращити.

Рішення рефері? Перш за все, я хотів би привітати арбітрів за успішно інтегроване правило восьми секунд, що стосується голкіпера й часу, який він може мати на утримання мʼяча у своїх руках. І повертаючись трохи назад, до нашого матчу другого туру з «Карпатами»: тоді Ріццолі трактував фол на Коноплі як відсутність порушення, і дуже легко висловлюватися подібним чином тут у рамках тих повноважень, які в нього є. Мені лише цікаво, чи зумів би він таким же чином висловлюватися, якби це стосувалося матчів «Мілана», «Ювентуса» чи «Інтера»? Тому я вважаю, що сьогоднішні рішення, особливо що стосується гола, це ганьба. Але в будь-якому разі рухаємося далі.

Щодо атмосфери на стадіоні, авжеж, у подібних ситуаціях, яку переживає зараз наш народ у цілому, дуже цінно бачити, що вболівальники мають змогу приїхати на матч та підтримати улюблену команду. Я дуже їм вдячний, що вони змогли знайти час і можливість, щоб приїхати сюди та бути поруч із нами. Мені дуже шкода, що сьогодні ми не змогли потішити їх гарною грою та позитивним результатом, тому я хотів би за це перепросити. Мені справді дуже шкода, що сьогодні ми не зуміли їх порадувати.