Автор голу Металіста 1925 Іван Калюжний в ефірі УПЛ ТБ після нічиєї у матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Шахтаря (1:1) розкритикував арбітра за призначений на користь «гірників» пенальті.

Ми зараз по сьогоднішній грі трішечки спустошені. Ми віддали багато сил. На мою думку, ми дуже гарно грали сьогодні. Я гадаю, наша команда трішечки засмучена результатом сьогоднішнього матчу. На мою думку, були близькими до перемоги – ми створили набагато більше моментів.

Пенальті? Як на мою думку, то наш гравець просто пролетів повз нього. А як сам гравець говорить, він йому став сам на руку і впав. За таке ставити пенальті? Потім дає дві картки нам, коли ми вже з ним не розмовляли, ми розмовляли між собою. Через це трішечки був накал, але ми в перерві переговорили з арбітром, і у другому таймі я вже з ним не спілкувався взагалі.

Щодо мого голу, вони вважали, що там був офсайд, але подивився VAR. Як ми бачили зі сторони, він навпаки йшов від м’яча, від воріт, щоб воротар бачив м’яч. Таке рішення прийняв – гарно. Якби не зарахував – думаю, були б ще більше спустошені.

Трішечки тяжко було з хвилини 70-ї. Але я не міг покинути команду в такий тяжкий час і намагався знаходити в собі сили та продовжувати грати.