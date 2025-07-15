Павло Василенко

Молодий правий захисник Барселони Ектор Форт, нова надія каталонців, не найкраще розпочав підготовку до нового сезону.

Він був єдиним із 35 футболістів команди, хто запізнився на обов'язковий медичний огляд, за що головний тренер Хансі Флік зробив йому догану перед усіма.

Німецький фахівець, відомий своєю суворою дисципліною, одразу дав зрозуміти, що його правила мають дотримуватися з першого дня – без винятків.

За даними іспанських ЗМІ, Форт прибув на огляд значно пізніше за призначений час, пославшись на те, що затримався напередодні ввечері на святкуванні 18-річчя Ламіна Ямаля. Флік не прийняв такого виправдання, тим більше, що всім гравцям перед перервою було надано детальний розклад і чітко зазначено, що затримки неприпустимі.

За інформацією іспанських ЗМІ, Форт залишив святкування лише вдосвіта, що і стало причиною його запізнення. Його поведінка ще більше дратувала Фліка, який і раніше був відомий своїми дисциплінарними заходами. У лютому він виключив Жюля Кунде з основного складу за систематичні запізнення, а воротар Іньякі Пенья взимку опинився на трибунах з тієї ж причини.

Минулого сезону Форт провів 20 матчів. Однак такою поведінкою він сам собі ускладнив становище. Як пишуть каталонські портали, клуб уже розглядає варіант оренди, щоб молодий захисник міг отримувати більше ігрового часу і, як кажуть, «заспокоїти голову» у менш напруженій обстановці.

Хоча клуб поки не зробив офіційної заяви, іспанські журналісти стверджують, що Форт буде оштрафований і, можливо, тимчасово тренуватиметься з командою Барселона Атлетік. Це був би класичний педагогічний хід Фліка, який чітко дав би зрозуміти всій роздягальні: дисципліна понад усе.