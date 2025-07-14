Клаудія Кальво, модель і організаторка вечірок, розкрила деталі запрошення дівчат на святкування 18-річчя вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля. За її словами, організатори зверталися до неї з проханням підібрати 12 дівчат для заходу.

Вони більше орієнтувалися на розмір грудей чи колір волосся, - розповіла Кальво в інтерв'ю TardeAR. - Відбір проводився виключно за фізичними параметрами.

Модель також повідомила, що учасниці заходу отримували спеціальну картку з виділеною сумою грошей. За її словами, розмір винагороди коливався від 10 до 20 тисяч євро.

Мені сказали, що це конкретна сума, яка складається з двох цифр. Видають картку на твої власні витрати. У момент отримання ти не знаєш, що тебе чекає і чого від тебе очікують, - додала Кальво.

Нагадаємо, що після вечірки виник скандал через те, що серед розваг були запрошені люди з карликовістю. Асоціація людей з карликовістю засудила таку практику і пообіцяла вжити заходів.