Павло Василенко

Захисник житомирського Полісся та збірної України Едуард Сарапій може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

У послугах 27-річного футболіста зацікавлений Сассуоло та його головний тренер Альберто Аквілані, який звернув увагу на гравця після товариського матчу збірних України та Польщі (31 травня).

Сторони продовжують вести перемовини, під час яких планують обговорити усі деталі майбутнього трансферу.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, італійський клуб готовий взяти Сарапія у платну оренду з обовʼязковою опцією викупу. Загальна сума трансферу може сягнути 7 млн євро.

У минулому сезоні Сарапій провів 37 матчів, в яких забив шість голів. В активі захисника – три гри у футболці збірної України.