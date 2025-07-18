Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана розповів про авторитет нового головного тренера Арди Турана в роздягальні. Також бразилець висловився щодо вдалого початку кваліфікації Ліги Європи.

Безумовно, за плечима Турана – велична карʼєра. Він грав на найвищому рівні за найкращі клуби планети. Його шлях заслуговує великої поваги і він – людина, яка має максимальний авторитет у роздягальні. За короткий період його перебування в клубі ми зуміли почерпнути від нього багато корисних знань.

У Турана є системне бачення команди, розуміння гри в силу його космічного досвіду, який він також намагається передати нам, інтегрує в нашу ігрову модель. У нас великі очікування. Сподіваємося на позитивний результат за підсумками сезону. Бадьорий початок у кваліфікації дарує нам надії, надихає на досягнення командних цілей. Арда Туран зі своїми знаннями дуже полегшує нашу адаптацію до його стилю, – заявив Аліссон в інтерв'ю «Футболу 24».