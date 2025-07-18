Головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав причину, з якої очолив саме Шахтар після турецького Еюпспора.

Вже багато років стежу за «Шахтарем», і на це є багато причин. Одна з них – Мірча Луческу, адже наші футбольні ідеї дуже схожі. Він також був дуже хорошим учителем. Ще один момент – «Шахтар» виграв Кубок УЄФА в Стамбулі. Команда завжди демонструвала якісний контроль м’яча, а також вдало поєднувала українських і бразильських футболістів.

Тож, коли вперше почув про інтерес з боку клубу, я був дуже схвильований через потенціал і талант, який бачив у цій команді. І ще – вірю, що ми з паном Палкіним і паном Срною завжди на одній хвилі. Я переконаний, що ця команда готова до розвитку, і вірю у свій потенціал. Саме тому вважаю, що у нас із «Шахтарем» вийшла правильна комбінація.

Звичайно, результати мають значення. Але ми віримо в організацію і хочемо створити тут свою футбольну спадщину. Ми мріємо про тривалий забіг. Якщо покажемо тут гарні результати, то це буде добре для нашого прогресу.

Якщо говорити відверто, то я отримав п’ять-шість пропозицій. Усі вони були офіційними й відомими. Але першою надійшла пропозиція саме від «Шахтаря», і я дуже це ціную і поважаю клуб. Якщо чесно, з першої хвилини постійно думав про «Шахтар» і не хотів втратити цю можливість.

У клубі не говорили, що ми хочемо запросити вас нашим тренером. Вони говорили: «Ви робите це і це. Ваша команда грає у такий футбол». Вони запитували – як і чому. Якщо задають такі питання, то таким чином показують свою повагу до вас і вашої роботи. Ці питання вразили мене.

Це стало гарним прикладом для мене. Якщо одного дня буду мати нагоду зробити щось подібне для своєї країни, то зроблю точно так само. Весь процес пройшов чудово. Клуб показав повагу до свого колишнього тренера, до мене і моєї роботи. Іноді ці речі важливіші для мене, ніж контракти, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.