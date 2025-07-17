Шахтар оголосив стартовий склад на матч-відповідь проти Ільвеса у Лізі Європи
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 20 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав стартовий склад команди на матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26.
Шахтар: Різник, Траоре, Бондаренко, Невертон, Педріньо, Очеретько, Егіналду, Азаров, Бондар, Грам, Вінісіус.
Запасні: Фесюн, Гочолеішвілі, Педро Енріке, Матвієнко, Конопля, Марлон, Швед, Судаков, Кевін, Назарина, Аліссон, Кауан Еліас.
Матч Ільвес – Шахтар розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Перший поєдинок завершився впевненою перемогою донецької команди з рахунком 6:0.
Зазначимо, що у разі проходу далі на Шахтар буде чекати турецький Бешикташ, а у випадку вильоту до Ліги конференцій – АЗ Алкмаар з Нідерландів.