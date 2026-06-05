Павло Василенко

Захисник польського Ракува Богдан Раковіцан не перейде в київське Динамо.

Як повідомляє сайт Dynamo.kiev.ua, сторони навіть не розпочинали переговори після того, як стало відомо, що гравець збірної Румунії не розглядає варіант продовження кар'єри в Україні через війну.

Зазначається, що подальші спекуляції довкола можливого інтересу київського клубу є ініціативою агентів гравця, які використовують цю ситуацію на свою користь.

Минулого сезону Раковіцан провів 45 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.