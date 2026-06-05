Гравець європейського клубу відмовився від переходу в Динамо
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близько 1 години томуПідписатися в
Богдан Раковіцан. Фото: Getty Images
Захисник польського Ракува Богдан Раковіцан не перейде в київське Динамо.
Як повідомляє сайт Dynamo.kiev.ua, сторони навіть не розпочинали переговори після того, як стало відомо, що гравець збірної Румунії не розглядає варіант продовження кар'єри в Україні через війну.
Зазначається, що подальші спекуляції довкола можливого інтересу київського клубу є ініціативою агентів гравця, які використовують цю ситуацію на свою користь.
Минулого сезону Раковіцан провів 45 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
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