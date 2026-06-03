Свою оцінку минулого сезону для Динамо в коментарі Sport.ua дав один із найвідоміших українських тренерів Мирон Маркевич.

«Виступ Динамо я оціню на трійку, та й то з натяжкою. Ця трійка за виграш Кубка України, а так команда повністю провалила сезон. Почавши з Ліги чемпіонів, динамівці у третьому за силою європейському турнірі Лізі конференцій груповий етап завершили лише 27-ми. А у підсумковому протоколі чемпіонату кияни посіли четверте місце. Для Динамо друге вважається невдачею, а четверте – провал, інакше й не назвеш.

Тому якщо клуб наступного сезону планує повертати лідируючі позиції, принаймні в Україні, без посилення не обійтися. І насамперед це стосується захисної лінії».