Маркевич виніс вердикт Динамо після провалу в УПЛ
Фахівець проаналізував виступи біло-синіх
близько 3 годин томуПідписатися в
Свою оцінку минулого сезону для Динамо в коментарі Sport.ua дав один із найвідоміших українських тренерів Мирон Маркевич.
«Виступ Динамо я оціню на трійку, та й то з натяжкою. Ця трійка за виграш Кубка України, а так команда повністю провалила сезон. Почавши з Ліги чемпіонів, динамівці у третьому за силою європейському турнірі Лізі конференцій груповий етап завершили лише 27-ми. А у підсумковому протоколі чемпіонату кияни посіли четверте місце. Для Динамо друге вважається невдачею, а четверте – провал, інакше й не назвеш.
Тому якщо клуб наступного сезону планує повертати лідируючі позиції, принаймні в Україні, без посилення не обійтися. І насамперед це стосується захисної лінії».
В Українській Прем’єр-лізі сезону-2025/26 Динамо набрало 57 очок і фінішувало лише на четвертому місці підсумкової турнірної таблиці.
У сезоні-2026/27 біло-сині виступатимуть в Лізі Європи. Завдяки перемозі в національному кубку кияни розпочнуть свій шлях у цьому турнірі з першого кваліфікаційного раунду.
У фіналі Кубка України Динамо перемогло ФК Чернігів з рахунком 3:1.
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