Павло Василенко

Трабзонспор націлився на вінгера київського Динамо Назара Волошин. Перехід може відбутися під час літнього трансферного вікна, повідомляє Haber61.net.

Минулого сезону Волошин провів за Динамо 43 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 14 результативних передач.

Контракт 22-річного українця з Динамо чинний до 30 червня 2028 року. Тransfermarkt оцінює Волошина у 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що український вінгер турецького Трабзонспора Олександр Зубков перейде у грецький АЕК.