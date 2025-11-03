Гравець збірної України ненадовго затримався в плей-офф МЛС
Сваток та його Остін вибули на ранній стадії
24 хвилини тому
Минулої ночі відбулися матчі 1/8 фіналу плей-офф МЛС. Троє наших легіонерів за підсумками регулярного сезону отримали шанс поборотись за головний трофей сезону.
Коротким шлях видався для Остіна Олександра Сватка, Команда українського центрбека вилетіла від Лос-Анджелеса іншого українця Артема Смолякова. Каліфорнійцям вистачило двох матчів, щоб вийти до чвертьфіналу.
Інший збірник України Євген Чеберко з лави запасних спостерігав, як його Коламбус виграв другий матч серії у Цинциннаті. 8 листопада в цій парі визначиться володар путівки до наступного раунду плей-офф.
МЛС. 1/8 фіналу
Остін - Лос-Анджелес 1:4 (0:2 в серії)
Голи: Перрейра, 45+6 (з пенальті) - Сон, 21, Буанга, 25, 44, Ебобіссе, 90+3
Коламбус – Цинциннаті 4:0
Голи: Арфстен, 33, Шамбост, 41, Еррера, 65, Рассел-Роу, 69
