Комітет арбітрів УАФ проаналізував рішення арбітрів матчу 11-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (3:1) не зафіксувати фол Юхима Коноплі на Шолі Огундані у штрафному майданчику донеччан.

«Під час боротьби за м’яч гравець №16 Динамо успішно проштовхнув м’яч і мав можливість продовжити володіння, але був необережно атакований захисником №26 Шахтаря. Головний арбітр, попри те, що знаходився порівняно близько до епізоду, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.

Арбітри VAR мали у своєму розпорядженні цей ракурс, на відміну від головного арбітра, однак не запропонували йому перегляд на полі. Це рішення арбітра VAR комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів VAR у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду», – прокоментував епізод комітет арбітрів.