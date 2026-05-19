Сергій Разумовський

Напередодні головний тренер Полісся Руслан Ротань повідомив, що вінгер житомирського клубу Олексій Гуцуляк пропустить близько п’яти тижнів через травму. Таким чином гравець пропускав би збір національної збірної України, а його місце в основному списку нібито мав би зайняти Назар Волошин із Динамо.

Втім ситуація для Гуцуляка виявилася не такою критичною, як це могло здатися спочатку. За інформацією «ТаТоТаке», вінгер Полісся все ж зможе приїхати до розташування національної команди. Тобто попередній прогноз щодо термінів відновлення виявився надто обережним і, ймовірно, навіть песимістичним.

Йдеться про ушкодження задньої поверхні стегна, якого Олексій Гуцуляк зазнав у матчі 28-го туру проти Епіцентра (2:3). Тоді футболіст був змушений залишити поле вже на 59-й хвилині, а після поєдинку стало зрозуміло, що без відновлювального періоду не обійтися. За оцінками медиків, подібні травми зазвичай лікуються значно швидше — приблизно за 2–3 тижні.

Таким чином, ймовірно, Гуцуляк дійсно пропустить фінальний матч сезону проти Руху, але при цьому має всі шанси відновитися до старту збору збірної України. Для національної команди це важлива новина, адже Олексій є одним із футболістів, який може додати гостроти у гру в будь-який момент.