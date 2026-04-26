Дубль Сарапія та гол Гуцуляка принесли Поліссю перемогу над Оболонню
Гості відповіли лише точним ударом Третьякова
близько 2 годин тому
Полісся перемогло Оболонь у матчі 25-го туру УПЛ. Житомирська команда здобула перемогу, граючи в меншості з 54-ї хвилини після видалення Іліра Краснічі.
Дубль у складі господарів оформив капітан Едуард Сарапій, ще один гол із пенальті забив Олексій Гуцуляк. У складі Оболоні з 11-метрової позначки відзначився Максим Третьяков.
УПЛ. 25-й тур
Полісся — Оболонь — 3:1
Голи: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)
Вилучення: Краснічі, 54
Перемога дозволила команді Руслана Ротаня втримати третє місце в таблиці. Полісся на два очки випереджає Динамо. Оболонь посідає 11-ту сходинку.
