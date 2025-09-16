Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу 4 туру Ла Ліги проти Валенсії (4:0). Його слова наводить Marca.

Ми з самого початку показали, що хочемо зробити, і саме це ми й побачили. Всі боролися і отримували задоволення від перебування на полі. Команда зіграла чудово на всіх позиціях. Ідеальні три очки.

Мені немає чого додати по темі Ямаля і збірної до того, що я вже сказав на прес-конференції.

Здорово, коли можна вибирати між Ферраном Торресом і Левандовським. У Рафіньї приголомшливий настрій, вихід з лавки - технічне рішення. Матчів вистачить на всіх. У Рафіньї і Араухо був довгий переліт», - сказав головний тренер Барселони.