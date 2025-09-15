Колишній захисник Ліона, Барселони та збірної Франції Самюель Умтіті у своїх соцмережах оголосив про завершення кар’єри.

Після насиченої кар’єри, повної злетів і падінь, настав час сказати «прощавай»…

Я віддав усе з пристрастю і ні про що не шкодую. Хочу подякувати всім клубам, президентам, тренерам і гравцям, з якими мені випало працювати ❤️

Merci, Ліон!

Gràcies, Барселона!

Merci, Лілль!

Grazie, Лечче!

Merci, збірна Франції!

І окрема подяка всім уболівальникам за вашу підтримку ❤️