Легенда Ліона та ексгравець Барселони офіційно оголосив про завершення кар'єри
Після виграшу чемпіонату світу-2018 успіхи француза пішли на спад, що призвело до такого рішення вже в 31 рік
43 хвилини тому
Колишній захисник Ліона, Барселони та збірної Франції Самюель Умтіті у своїх соцмережах оголосив про завершення кар’єри.
Після насиченої кар’єри, повної злетів і падінь, настав час сказати «прощавай»…
Я віддав усе з пристрастю і ні про що не шкодую. Хочу подякувати всім клубам, президентам, тренерам і гравцям, з якими мені випало працювати ❤️
Merci, Ліон!
Gràcies, Барселона!
Merci, Лілль!
Grazie, Лечче!
Merci, збірна Франції!
І окрема подяка всім уболівальникам за вашу підтримку ❤️
Вершиною кар’єри Умтіті став виграш чемпіонату світу-2018. Усього ж у збірній Франції футболіст провів 31 матч, забивши чотири м’ячі. Найбільше ігор провів за рідний Ліон (170). Через низку травм лік зустрічей за Барселону склав лише 133 за шість років. Також захисника провів 25 матчів за Лечче і 13 за Лілль.
Фактично не грав з 30-річного віку після того, як залишив «догів» у червні 2024 року.